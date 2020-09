Cinq (5) personnes ont été arrêtées et 7.169 comprimés psychotropes ont été saisis par les éléments de la sûreté nationale à Alger, El Tarf et Tlemcen, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de daïra d’El-Harrach à Alger ont interpellé deux individus impliqués dans une affaire de trafic de psychotropes et récupéré 4.800 comprimés, précise la même source. A El Tarf, les éléments de la police judiciaire ont interpellé un individu et récupéré 1.754 comprimés, alors qu'à Tlemcen, il a été procédé également à l'interpellation d'une personne en possession de 615 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, agissant sur informations, les éléments de la police de la daïra de Tighenif dans la wilaya de Mascara ont interpellé, lors d’un mandat de perquisition, un individu impliqué dans une affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées et récupéré 2.280 unités, ajoute la même source.