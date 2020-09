Le bilan le plus lourd a été enregistré à Constantine avec 01 personne décédée et deux (02) autres blessées suite à une collision entre 03 véhicules légers et 02 camions, survenue sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune d’Ain Semara.

Concernant le dispositif de surveillance des plages, les agents de la Protection civile ont effectué 243 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 161 et assuré les premiers secours nécessaires à 75 autres personnes, aussi 07 personnes ont été évacuées vers les établissements de santé. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 31 opérations de sensibilisation à travers 05 wilayas (18 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont effectué 151 opératio ns de désinfection générale à travers 12 wilayas (55 communes) touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

Dans ces opérations la Protection civile à mobilisé 249 agents, 19 ambulances, 44 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillances dans 02 sites d’hébergements destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger et Illizi.