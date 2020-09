Les investissements chinois en Australie ont presque diminué de moitié en 2019, selon des chiffres officiels présentés lundi, au moment où les relations bilatérales se détériorent.

Les investissements chinois se sont élevés à 2,5 milliards de dollars australiens (1,5 milliard d'euros) en 2019, contre 4,8 milliards AUD en 2018, selon des chercheurs de l'Université nationale australienne.

Le professeur Peter Drysdale, directeur de cette étude, a observé que le rachat du spécialiste australien des préparations bio pour nourrissons Bellamy's par le géant chinois des produits laitiers Mengniu -pour 1,46 milliard AUD- représentait à lui seul plus de la moitié des investissements chinois en 2019.

C'est la troisième année consécutive de recul des investissements chinois.

En 2016, ils s'étaient chiffrés à 15,8 milliards AUD.

Cette chute dépasse largement la baisse des investissements étrangers globaux de la Chine en 2019 (-9,8%) qui a été le fait des tensions politiques entre Pékin et ses partenaires, a observé M. Drysdale.

"Il est clair que ces dernières années, les investisseurs chinois ont jugé l'environnem ent australien moins sûr et se sont montrés plus prudents quant à la mise en oeuvre d'investissements en Australie", a-t-il expliqué.

Le gouvernement australien a durci en juin les règles régissant les investissements étrangers dans le pays afin d'empêcher ceux qui compromettraient la sécurité nationale, une mesure considérée comme une tentative de limiter l'influence croissante de la Chine dans le pays.

Canberra avait auparavant choisi d'exclure Huawei du déploiement du futur réseau de 5G en Australie. Les relations entre la Chine et l'Australie, déjà tendues sur toute une série de dossiers, se sont encore envenimées quand le Premier ministre Scott Morrison a appuyé les demandes américaines d'enquête sur l'épidémie de coronavirus dont les premiers cas ont été détectés dans la ville chinoise de Wuhan.

Premier partenaire commercial de l'Australie, la Chine avait suspendu au printemps les importations de boeuf de quatre gros fournisseurs australiens, puis imposé des droits de douane de 80,5% sur l'orge de ce pays. Puis, en juin, Pékin a invité les touristes et étudiants chinois à éviter l'Australie, justifiant cette recommandation par des incidents à caractère "raciste" contre des personnes d'origine chinoise.

Pékin vient de lancer une enquête anti-dumping sur le vin australien, qui pourra it déboucher sur de lourdes taxes.

M. Drysdale a également pointé des évolutions structurelles, en observant que les investisseurs chinois se détournaient du secteur minier en raison de l'essoufflement du marché des matières premières.