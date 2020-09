Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé dimanche une nouvelle offre de reprise de Metro, le géant allemand de la distribution en restructuration, a annoncé EP Global Commerce, la holding qu'il contrôle.

EPGC offre aux actionnaires de Metro de racheter leurs actions à un prix de 8,48 euros pour une action ordinaire et 8,87 euros pour une action préférentielle, selon un communiqué.

Cette offre valorise l'ensemble un peu plus de 3 milliards d'euros. M. Kretinsky avait échoué en juin 2019 à reprendre l'Allemand, ne parvenant à réunir que 41,70% du capital, soit bien en-deçà du seuil d'acceptation de l'offre fixé à 67,5%.

Cette fois, le milliardaire, par ailleurs co-propriétaire du journal français le Monde et investi dans l'énergie et les médias, n'a pas fixé de seuil minimum de détention d'actions pour juger du succès de son offre.

EPGC détient à ce jour 29,99% de Metro contre plus de 20% pour deux anciens actionnaires historiques du groupe de Düsseldorf, Beisheim et Meridian, le reste du capital étant flottant.

Depuis 2019, Metro a cédé ses activités en Chine, où le groupe s'était implanté en 1996, de même qu'il s'est débarrassé de la chaîne de supermarchés déficitaires Real.

Metro employait à fin 2019 plus de 97.000 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros.