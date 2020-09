Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué dimanche à Annaba, que l'entreprise industrielle qui produit de la richesse et de la valeur ajoutée représente "le pilier" de l'économie nationale. S’exprimant dans une émission de la Radio nationale à partir de Annaba, M. Djerad a affirmé que l'entreprise industrielle qui produit de la richesse et de la valeur ajoutée constitue "le pilier de l'économie nationale" et que les jeunes ont "un rôle et une place importants dans cette perspective". Mettant l’accent sur la nécessité de mettre les diplômes universitaires en conformité avec les besoins et préoccupations économiques,

M. Djerad a ajouté que la politique industrielle du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’appuie sur une approche s’articulant autour de trois principaux axes à savoir, la méthodologie en matière de gestion, l’orientation vers un management moderne dans le fonctionnement de l’entreprise et l’abandon de la gestion administrative et bureaucratique. Le Premier ministre a également souligné que la création de petites industries et des industries de transformation "ne nécessite pas de gros investissements, mais plutôt d'encourager l'investisseur national qui se base uniquement sur le travail en plus de la complémentarité entre l'industrie et d'autres domaines économiques". A cette occasion, le Premier ministre a fait savoir que le début de la récupération et l’exploitation de l'important stock de restes de matériaux ferreux ainsi que les composants du Haut fourneau n 1 inexploité du complexe Sider El Hadjar s'inscrit dans le cadre d'une "gestion rationnelle", rappelant que l’exploitation de ces résidus est "susceptible de couvrir les besoins du complexe durant une période de 6 mois". Qualifiant le complexe sidérurgique de "symbole" et de "pôle industriel important", M. Djerad a fait état de la possibilité d'exploiter la superficie qui renferme les restes de matériaux en fer pour relancer d'autres industries en complémentarité avec Sider El Hadjar.

Le Premier ministre, en visite de travail dans la wilaya de Annaba, en compagnie des ministres de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et de l’Industrie, Farhat Ait Ali Braham, avait supervisé le lancement officiel des examens du Baccalauréat (session 2020) au centre d’examen, CEM Chaieb Larbi, et ce, avant de se rendre au complexe Sider El Hadjar pour donner le coup d’envoi de l’opéra tion de récupération et l’exploitation des matières ferreux du Haut fourneau n 1 comme matière première.