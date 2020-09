Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être distribué aux Américains avant la fin de l'année s’il s’avère sûr et efficace, a déclaré dimanche son PDG, Albert Bourla.

Le fabricant de médicaments devrait savoir si son vaccin sera approuvée par la Federal Drug Agency (FDA) d’ici fin octobre, a déclaré Bourla lors d’un passage sur la chaîne CBS. Si la FDA approuve le vaccin, la société est prête à distribuer "des centaines de milliers de doses", a-t-il affirmé. Le PDG de Pfizer a révélé que la société avait déjà investi 1,5 milliard de dollars pour le développement du vaccin potentiel, notant que si le vaccin ne fonctionnait pas, ce serait financièrement "pénible" pour l'entreprise. "En fin de compte, ce n’est que de l’argent. Mais cela ne brisera pas l’entreprise, même si cela va être douloureux", a-t-il dit. Le géant pharmaceutique américain travaille aux côtés du fabricant de médicaments allemand BioNTech. En juillet, le gouvernement américain a annoncé qu'il paierait aux entreprises 1,95 milliard de dollars pour produire et livrer 100 millions de doses de leur vaccin s'il s'avère sûr et efficace.L'accord a été signé dans le cadre de l'opération Warp Speed, l'effort de l'administration Trump pour accélérer le développement et la production de vaccins et de traitements pour lutter contre le coronavirus.