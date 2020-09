Le premier jour des épreuves du Baccalauréat (session septembre 2020), dans les centres d’examen à Blida a été marqué par le respect strict des mesures sanitaires imposées pour éviter la propagation de la Covid-19, selon les affirmations de la directrice de l’éducation de la wilaya, Ghenima Ait Brahim et constaté par l'APS.

"Considérant le fait que Blida fut parmi les premières wilayas les plus affectées par ce virus, il a été procédé durant la session du BAC 2020, à l’installation, à titre exceptionnel, d’une commission au niveau de la Direction locale de l’éducation, chargée de la mise en œuvre du protocole sanitaire décidé par le ministère de tutelle, en coordination avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus", a indiqué Mme.

Ait Brahim.

Le protocole, a-t-elle ajouté, préconise de nombreuses mesures préventives au niveau des centres d’examen, à commencer par l’entrée principale de l’établissement, où du gel hydro alcoolique et un masque de protection sont fournis aux candidats, qui sont également soumis à une prise de température, avant d’accéder aux classes à travers un accès à sens unique, pour sortir ensuite par un autre accès à la fin de l’épreuve.

La distanciation physique de plus d'un mètre au sein des classes et dans la cour est également respectée, a-t-elle expliqué.

La même responsable a, en outre, fait part de l’organisation, depuis l’annonce du retour des candidats aux examens sur les bancs des écoles pour bénéficier de révisions, des séances d’orientation et de sensibilisation, assurée par des conseillers de l’éducation et des psychologues, pour une prise en charge psychologique des élèves, après une rupture scolaire de plus de six mois à cause de la Covid-19, tout en leur inculquant les mesures de prévention contre le virus.

Lors de sa tournée à travers des centres d’examens "Houari Mahfoudh" d’Ouled Aich et "Omar Ben Khettab" du centre ville de Blida, l’APS a constaté un respect des mesures sanitaires préconisées par la tutelle, tant au sein des centres d’examen, que par les candidats dont la majorité était accompagnée de leurs parents.

En effet, Ouahiba, candidate au BAC 2020, portant scrupuleusement son masque protecteur, et munie d’un gel hydro- alcoolique, a indiqué à l'APS qu'elle était "parfaitement consciente" du danger du Coronavirus, ajoutant qu’elle appliquera "toutes les mesures préventives tout au long de la du rée des épreuves du BAC".

Lui emboitant le pas, son père qui l’a accompagné jusqu’à l’entrée du centre d’examen, a indiqué avoir "particulièrement veillé, depuis la déclaration de cette pandémie, à recommander à Ouahiba l’impératif du respect des mesures barrières, durant l’examen, "pour que la joie soit complète le jour de sa réussite", a-t-il souligné.

"Nous sommes adultes, donc nous pouvons parfaitement assimiler l’impact de ce virus et son danger, c’est pourquoi nous restons vigilants et nous devons respecter toutes les mesures préconisées", a soutenu, à son tour, Karim, un autre candidat au baccalauréat.

"Nous voulons réussir et être heureux sans être touchés par ce virus", a -t-il ajouté.

A noter que la wilaya de Blida compte 18.929 candidats aux épreuves du BAC-2020, repartis sur 51 centres d’examen, outre celui du centre pénitentiaire de la wilaya.

Leur encadrement est assuré par 4.500 employés de l’éducation, entre directeurs, enseignants et agents.