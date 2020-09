Le premier jour des épreuves du Baccalauréat (session septembre 2020), dans les wilayas du Centre du pays, a été marqué par de bonnes mesures organisationnelles, accompagnées par un strict respect (tant par les candidats que par les staffs éducatifs)

du protocole sanitaire préventif imposé pour éviter la propagation de la Covid-19.

A Djelfa, où ils étaient prés de 28.013 candidats attendus à ces épreuves, des mesures sanitaires strictes contre la Covid-19 ont été mises en œuvre, dans le cadre d’un dispositif organisationnel offrant la part belle à la désinfection et au contrôle sanitaire des candidats avant l’accès aux classes d’examen.

Ce fut le cas notamment au lycée "Ghrissi Abdelali" de la cité "Dhaya" du centre ville, où l’APS a constaté un respect strict du protocole sanitaire fixé par la tutelle.

Sachant que wilaya compte 80 centres d’examens dont l’encadrement est assuré par 7.230 employés de l’éducation (entre staff pédagogique et administratif). Même son de cloche dans la wilaya de Chlef , où l’APS a constaté lors d’une visite au lycée "Djilali Bounaàma" du centre ville, un respect strict des mesures préventives sanitaires, par les employés de l’administration, et les agents de la réception, qui veillaient au port des masques de protection, et de la mesure de température, tout en fournissant aux candidats du gel hydro-alcoolique , et en leur recommandant le respect de la distanciation physique. Des mesures qualifiées d'"encourageantes et rassurantes" par les parents d'élèves. "Aucun cas suspect ou confirmé d’atteinte par le coronavirus n’a été enregistré à travers les 55 centres d’examen de la wilaya en ce premier jour des épreuves", selon les données fournies par la direction locale de l’éducation, qui a affirmé que les "examens se déroulent dans de bonnes conditions". La direction de l’éducation de Tipasa a, également, assuré n’avoir enregistré "aucun cas suspect ni confirmé de coronavirus" au niveau des 30 centres d’examen de la wilaya, soumis dans leur ensemble au protocole sanitaire préventif.

Interrogés par l’APS à la sortie des épreuves de langue arabe, de nombreux candidats se sont dits "satisfaits" des conditions de déroulement de cette première journée, estimant que les questions "étaient à leur portée".

Pour cette première journée, le taux d’absence des candidats scolarisés à ce BAC 2020, à Tipasa, est de 0,92%, contre 26% d’absents pour les candidats libres, a -t-on signalé à la direction locale de l’éducation. A Tizi-Ouzou, pas moins de 1.418 candidats sur les 15.763 (soit 8,99%) inscrits à l’examen du baccalauréat se sont absentés, au premier jour des épreuves, dont le coup d’envoi a été donné par le wali, Mahmoud Djamaa, à partir du lycée Fadhma N’Soumer.

Selon la direction locale de l’éducation, il a été enregistré 142 absents parmi les candidats scolarisés, contre 1.276 parmi les candidats libres.

S’agissant des dispositions du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de coronavirus, des instructions ont été adressées à l’ensemble des responsables des centres d’examen pour veiller à leur strict respect, a-t-on assuré de même source.

Considérant le fait que Blida fut parmi les premières wilayas les plus affectées par ce virus, il a été procédé durant cette session du BAC 2020, à l’installation, à titre exceptionnel, d’une commission au niveau de la Direction locale de l’éducation, chargée de la mise en œuvre du protocole sanitaire décidé par le ministère de tutelle.