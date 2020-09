Le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques les plus graves qui débute le plus souvent à l'adolescence et qui nécessite une prise en charge à vie. Il est essentiel de favoriser le diagnostic précoce de ce trouble pour éviter les complications et le risque de suicide. Pour ce faire, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier ses recommandations dans des fiches techniques et un guide pratique.

ÊTRE ATTENTIF AUX CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS À L'ADOLESCENCE

Les troubles bipolaires débutent majoritairement dans les dernières années de l'adolescence entre 15 et 19 ans. Même si à cet âge les variations d'humeur peuvent être courantes et non pathologiques, les médecins et parents doivent être attentifs aux changements de comportements en rupture avec le fonctionnement habituel de l'adolescent (repli sur soi, décrochage scolaire, conduites à risque, prises de substances psychoactives...).

Rechercher les antécédents

Les troubles bipolaires sont difficiles à diagnostiquer. C'est pourquoi les professionnels de santé doivent toujours y penser face à la dépression. Ils doivent rechercher des antécédents de manies ou d'hypomanie et certains indicateurs de bipolarité comme une survenue de dépression avant 25 ans, des antécédents familiaux de trouble bipolaire, un changement brutal dans le fonctionnement psychique, plus de 3 antécédents d'épisodes dépressifs, des symptômes dépressifs atypiques, des tentatives de suicides répétées ou encore une réaction anormale à un traitement antidépresseur.

METTRE EN PLACE UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE

Dans ce cas, le médecin traitant doit réaliser un entretien et un examen clinique pour établir un diagnostic, se mettre en contact avec un psychiatre afin de confirmer le diagnostic, prescrire le traitement adapté et mettre en place un suivi conjoint.

« Le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques les plus graves, qui conduit à des tentatives de suicide : 1 malade sur 2 fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15 % décèderont par suicide. En France, on estime qu'entre 1 et 2,5 % de la population est touchée par ce trouble, mais ce chiffre serait sous-évalué » rappelle l'organisme de santé.