Un quota de 8.000 bavettes a été remis samedi aux services de la Direction de l’éducation de la wilaya de Khenchela en vue de sa distribution aux candidats du baccalauréat à l’initiative de la Direction opérationnelle locale de télécommunication (DOT) d’Algérie Télécom (AT) et la Chambre locale de l’artisanat et des métiers (CAM).

Conformément à la convention signée entre la Direction générale d’Algérie Télécom (DGAT) et la Chambre nationale de l’artisanat, il a été procédé au financement d’un atelier de confection de bavette, a indiqué à l’APS la responsable de l’information auprès de la DOT d’Algérie Télécom, Nadia Charabane.

Elle a dans ce sens détaillé que le financement a concerné l’acquisition des machines à coudre et la fourniture de divers équipements pour les mettre à la disposition des artisanes chargées de la confection des bavettes.

Plusieurs dizaines d’artisanes se sont portées volontaires pour fabriquer près de 11.000 bavettes, remises à la Direction de l’éducation en vue de renforcer le protocole préventif sanitaire lors des examens de fin d’année scolaire, a indiqué le directeur local de la CAM de Khenchela, Kamel Sayad, saluant l’initiative de la société d’Algérie Télécom.

De son côté, le directeur de l’éducation, Mourad Messibah, a valorisé l’initiative des responsables d’Algérie Télécom, assurant que ce lot de bavettes permettra de couvrir les besoins pour l’application des mesures préventives de lutte contre le Covid-19 lors des épreuves du baccalauréat.