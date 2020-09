Cette somme a été dégagée dans le cadre du budget de la Direction de l’urbanisme, de la construction et de l’architecture, avec le soutien de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et du PCD de la commune de Nâama. Elle est destinée à la réalisation de plusieurs opérations continues au niveau de cette nouvelle zone d’habitation qui abrite quelque 1.055 logements ruraux regroupés et leur raccordement aux différents réseaux (eau, assainissement, électricité et gaz ), a indiqué le même responsable. Les travaux ont été divisés en plusieurs lots et ont atteint "des taux d’avancement encourageants", notamment en ce qui concerne les réseaux d’assainissement, d’AEP, d’électricité et de gaz.

Les travaux portent également sur la réalisation d’un château d’eau, la réfec tion des routes, la mise en place de l’éclairage public, la pose des trottoirs et de leurs pavés, la plantation d’arbres au niveau des espaces verts tout au long des bordures des routes, selon la même source. Les services concernés ont entamé, depuis deux années, le programme d’aménagement de la zone d’habitation en question qui s’étendant sur une superficie de 23 hectares au nord de la commune de Nâama. Le plan directeur d’aménagement urbain concerne la réalisation des différents réseaux pour accueillir, dans l’avenir, près de 10.000 habitants, selon la même source. Par ailleurs, le lancement des opérations d’intégration des équipements publics et des structures administratives nécessaires, dont les écoles primaires, l’annexe communale, le dispensaire et le stade de proximité en tartan, a été programmé dans le cadre des prochains programmes de développement, a-t-on indiqué de même source.