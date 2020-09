Crystal Palace (Premier League anglaise de football), aurait offert 20 millions de livres (21 millions d'euros), pour s'attacher les services de l'attaquant international algérien de Brentford (Div.

2 anglaise) Said Benrahma, a annoncé samedi soir le tabloïd anglais The Sun.

La piste de Crystal Palace, même si elle est la plus sérieuse pour l’instant, n’est pas par contre la seule, puisque Aston Villa et West Ham, deux clubs de Premier League, suivent de près l’international algérien.

Le tabloïd anglais a indiqué que le manager de Palace, Roy Hodgson veut un renfort de qualité au niveau de la ligne offensive de son équipe et plus d’option pour mettre de la pression sur Andros Townsend, avec l’arrivée de Benrahma qui sera un sérieux concurrent pour lui.

Le coach de Brentford, Thomas Frank, s’est exprimé, vendredi en conférence de presse, au sujet de l’avenir de Benrahma, et a ouvert la porte à un départ de l'ancien joueur de l'OGC Nice (Ligue 1/ France).

"J'ai dit la semaine dernière que si le prix était bon pour Ollie Watkins et Said Benrahma, nous étions prêts à le s vendre. Le reste n'est pas à vendre". Les dirigeants des "Bees" attendent 25 millions de livres sterling (26 millions d'euros) pour libérer leur joueur. Pour rappel, Benrahma, auteur de 17 buts et neuf passes décisives en 43 matches de championnat lors du précédent exercice avec Brentford, avait rejoint Brentford en 2018 en provenance de l'OGC Nice. Il possède trois sélections en sélection nationale depuis ses débuts contre le Sénégal en amical en octobre 2015, mais n’a pas été avec le groupe qui a remporté le titre africain en 2019 en Egypte.