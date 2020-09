L'attaquant international algérien de l’Olympiakos (Div1. grecque de football), Hilal Soudani, a remporté samedi soir la Coupe de Grèce, suite à la victoire de son équipe face à l'AEK Athènes (1-0), réalisant ainsi le doublé Coupe-Championnat.

L'unique but de la partie a été inscrit par le Serbe Lazar Randjelovic, qui a surgi à la 10e minute de jeu pour offrir la victoire aux siens.

Soudani a suivi cette finale sur le banc des remplaçants. Après avoir remporté le titre de champion 2019-2020, le natif de Chlef a ajouté un deuxième trophée à son palmarès, le 11e pour l'attaquant de 32 ans : Olympiakos (championnat, Coupe), Dynamo Zagreb (4 championnats, 3 Coupes), Victoria Guimar?es (1 Coupe) et enfin le titre de champion d’Algérie remporté avec l'ASO Chlef durant la saison 2010-2011.

Touché au genou en février dernier avec l’Olympiakos, Soudani avait subi avec succès une opération.

Le deuxième meilleur buteur activité de l'équipe nationale a décidé de prolonger son aventure avec le club grec qu'il avait rejoint en 2019 en provenance de Nottingham Forrest (Angleterre).

Même si Soudani n’a pas connu une saison linéair e due aux pépins physiques à répétition, il a tout de même des statistiques acceptables.

En championnat grec, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et délivré 5 passes décisives en 19 apparitions.

Après avoir raté, pour une blessure, la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte, Soudani a été rappelé par le sélectionneur national Djamel Belmadi, à l'occasion de la réception de la Zambie (5-0) en novembre 2019, en ouverture des qualifications de la CAN-2021, un retour réussi puisqu'il avait contribué à la large victoire des "Verts" en marquant l'une des cinq réalisations.