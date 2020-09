Le Bangladesh est de nouveau le premier contributeur mondial aux missions de maintien de la paix des Nations Unies, a déclaré samedi dans un communiqué le service de communication du ministère de la Défense ISPR.

"Un total de 6.731 Casques bleus bangladais sont actuellement déployés dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies", a précisé l'ISPR. Avec 6.662 Casques bleus, l'Ethiopie est désormais en deuxième position, selon le communiqué de l'ISPR. Le Bangladesh a déjà été le plus grand contributeur aux missions de maintien de la paix de l'ONU en 2011, 2014 et 2015. Les Casques bleus bangladais, hommes et femmes, sont actuellement déployés dans huit des 13 missions de maintien de la paix de l'ONU.