"Le début des négociations de paix inter-afghanes aujourd'hui à Doha entre la République islamique d'Afghanistan et les talibans constitue une occasion majeure de concrétiser les aspirations à la paix du peuple afghan, formulées de longue date", a-t-il déclaré dans un message vidéo. Les Afghans eux-mêmes doivent déterminer le contenu et la nature des négociations. Un processus de paix inclusif, dans lequel les femmes, les jeunes et les victimes du conflit sont représentés de manière significative, offre le meilleur espoir d'une solution durable, a-t-il déclaré. Toutes les parties doivent faire leur part pour s'assurer que les femmes jouent divers rôles et que le processus de paix reflète les expériences et l'expertise des femmes afghanes dans toute leur diversité. "J'ai été encouragé par les deux cessez-le-feu de cette année. Alors que les négociations commencent, je demande instamment que l'on redouble d'efforts pour protéger les civils et désamorcer le conflit, afin de sauver des vies et de créer un environnement propice aux pourparlers. J'espère que les progrès vers la paix pourront conduire au retour de millions d'Afghans déplacés à l'intérieur et au-delà des frontières, dans leurs foyers, en toute sécurité, dans la dignité et dans l'ordre", a déclaré M. Guterres. Il est d'une importance cruciale que tous les dirigeants afghans et les membres de la communauté internationale fassent tout leur possible pour faire de la paix une réalité, a-t-il dit, en promettant que les Nations Unies sont prêtes à soutenir le processus de négociations de paix inter-afghanes et le développement durable du pays.