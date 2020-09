Le Secrétaire général de l'ONU, Ant?nio Guterres, a réaffirmé le soutien et l’engagement de l'ONU pour la paix en République démocratique du Congo (RDC), après une série d’attaques contre les civils dans l’est du pays.

"Le Secrétaire général exprime son inquiétude face à la violence continue dans le territoire d’Irumu, notamment à la frontière de l’Ituri et du Nord Kivu", a indiqué son porte-parole dans une déclaration de presse publiée dans la nuit de vendredi à samedi. Les attaques récentes dans cette région de l’est de la RDC ont une fois de plus causé la mort de nombreux civils. Cette zone continue de subir des violences intercommunautaires tout en demeurant la cible de membres des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé qui y sévit. Par la voix de son porte-parole, M. Guterres a réitéré le soutien de l'ONU aux autorités congolaises pour traduire en justice les auteurs d'attaques contre des civils, les forces de sécurité nationales et les Casques bleus de la Mission des Nations Unies (MONUSCO) en RDC. Le Secrétaire général a réaffirmé "l’engagement des Nations Unies à soutenir le peup le et le gouvernement de la RDC dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays".