Selon la même source, cette nomination est intervenue dans le cadre du mouvement annuel des chefs de missions diplomatiques et consulaires. Le président tunisien Kaïs Saïed, a révélé le ministère dans un communiqué, a décidé de procéder à des nominations comprenant 26 ambassadeurs et huit consuls. Pour rappel, l'ambassade de Tunisie dans la capitale libyenne, Tripoli, est restée sans ambassadeur depuis juillet 2014, lorsque le ministère tunisien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur Ridha Boukadi, suite à l'enlèvement d'un diplomate tunisien en Libye, à l'époque. A noter que le mouvement diplomatique annuel de la Tunisie a inclu la nomination du diplomate Tarek al-Adab en tant que représentant de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations-Unies à New York, pour succéder à Kais al-Qabtni, sachant que la Tunisie fut élue en juin 2019 membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ex-directeur général de la sécurité nationale, Tarek Guizani, a été également désigné comme ambassadeur à La Haye.