L'atterrisseur et le rover de la sonde Chang'e-4 ont repris le travail pour le 22e jour lunaire sur la face cachée de la Lune, a rapporté samedi l'Agence Chine nouvelle.

"L'atterrisseur s'est réveillé samedi à 5h15 (heure de Pékin), et le rover Yutu-2, ou Lapin de jade-2, a repris ses fonctions vendredi à 11h54", ont indiqué des sources du Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration spatiale nationale de Chine.

Lancée le 8 décembre 2018, la sonde Chang'e-4 a effectué le 3 janvier 2019 le premier atterrissage en douceur dans le cratère von Carmen, dans le bassin Pôle Sud-Aitken, sur la face cachée de la Lune.

Un jour lunaire équivaut à 14 jours sur la Terre, et une nuit lunaire possède la même durée.

La sonde Chang'e-4, qui passe en mode veille pendant la nuit lunaire en raison du manque d'énergie solaire, a survécu environ 618 jours terrestres sur la Lune.

Selon le centre, Yutu-2 se déplacera vers la zone de basalte ou les cratères d'impact avec une haute réflectivité dans le nord-ouest durant le 22e jour lunaire.

Des instruments scientifiques, dont un appareil photo panoramique, un spectromètre d'imagerie infrarouge, un détecteur d'atome neutre et un radar lunaire à bord du rover, mèneront une détection scientifique, selon la même source.

Le rover à énergie solaire a dépassé de loin sa durée de vie de conception de trois mois, devenant le rover lunaire fonctionnant depuis le plus longtemps.