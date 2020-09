Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné vendredi le nombre croissant d'attaques visant les journalistes, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, se disant "consterné".

Il a souligné dans un communiqué que le récent assassinat de Julio Valdivia Rodriguez, un journaliste mexicain, constituait un nouvel exemple des conditions dangereuses et difficiles dans lesquelles de nombreux journalistes travaillent dans le monde.

A ce titre, M. Guterres a demandé aux autorités concernées de veiller à ce que ces assassinats "fassent l'objet d'une enquête approfondie" et que "leurs responsables rendent des comptes". M. Guterres a réitéré son appel selon lequel une presse libre est essentielle pour la paix, la justice, le développement durable et les droits de l'Homme.

Aucune démocratie ne peut fonctionner sans la liberté de la presse, qui est la pierre angulaire de la confiance entre les populations et leurs institutions, selon le communiqué.

"Lorsque des employés de médias sont pris pour cible, les sociétés dans leur ensemble en paient le prix".