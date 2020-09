Les chefs de l'UE, la chancelière allemande et le président chinois Xi Jinping vont tenter lundi, par visioconférence, d'avancer dans la négociation d'un accord sur les investissements.

Initialement prévue avec les 27 dirigeants des pays de l'UE sous forme de sommet extraordinaire en septembre à Leipzig (Allemagne), cette rencontre se fait en format réduit pour cause de pandémie.

Lors de cette réunion virtuelle, présidée par Charles Michel, chef du Conseil européen (qui représente les Etats membres), se retrouvent face à Xi, seulement la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure la présidence semestrielle de l'UE.

Au programme des discussions figure notamment l'accord sino-européen sur les investissements, dont la conclusion d'ici la fin de l'année est jugée "possible" par Pékin.

Chinois et Européens négocient depuis sept ans cet accord sur la protection des investissements étrangers entre l'UE et le géant asiatique, qui aborde la propriété intellectuelle, la fin des transferts de technologie imposés aux firmes étrangères en Chine et les subventions aux entreprises publiques chinoises. "Nous voulons garantir l'accès au marché chinois pour nos entreprises, nous voulons des règles de concurrence équitables, nous exigeons la réciprocité" en termes d'ouverture, souligne un responsable européen sous couvert d'anonymat.

La tâche s'annonce délicate: "On espère s'entendre lundi sur une feuille de route pour aplanir nos différends", mais "même si l'objectif politique est d'accélérer les négociations et de conclure d'ici fin 2020, on n'acceptera un accord seulement s'il vaut le coup", insiste-t-il. Aucun progrès majeur ou déclaration commune n'est attendu lundi, mais du côté de l'UE, on espère persuader Xi Jinping de donner une impulsion décisive en accordant une marge de manœuvre accrue aux négociateurs chinois.

Autre dossier, le climat: alors que l'UE se donne un objectif de neutralité carbone pour 2050, les Européens veulent pousser Pékin à muscler ses ambitions en visant une neutralité carbone en 2060, un pic d'émissions de CO2 dès 2025 et en cessant la construction de centrales à charbon.

"D'ordinaire, nos amis chinois ne veulent pas promettre trop et ne pas tenir entièrement leurs engagements. Mais l'heure n'est plus à faire preuve de prudence excessive", s'agace une source européenne.