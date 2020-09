L'ouverture graduelle et sous conditions strictes des salles de sports privées aura lieu le mardi 15 septembre, indique jeudi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Toute personne désireuse de prendre part à une activité sportive devra se soumettre à un examen médical, à l'issue duquel un certificat médical de non-contre-indication à la pratique lui sera délivré.

Un adhérent ou personne s'avérant atteinte, doivent êtres signalés au gérant de la salle, tout en s'engageant à ne pas se présenter aux séances.", précise le MJS. Parmi les conditions requises pour la reprise des entraînements : la superficie des salles doit être de 160 m2 au minimum (la capacité d’accueil de 10 personnes pour une telle surface), disposant obligatoirement d’une aération naturelle efficiente (grande fenêtres ouvrantes), alors que les salles dont les locaux sont en entresol ou en sous-sol ne sont pas concernées par la reprise.

Les sanitaires doivent obéir à des règles strictes de désinfection et de nettoyage, le port du masque grand public obligatoire pour tous, strict respect des mesures de distanciation physiques et sociales (accolades et embrassades interdites), protection de la réception par du plexiglas, gestion des goulots d'étranglement et prise de la température corporelle avant l'entrée à la salle.

Par ailleurs, l'ouverture des piscines et milieux aquatiques (bains à remous, SPA, massage au jet) sont interdits de cette reprise.

De son côté, le coach devra s'équiper d’un matériel de protection (masque et visière) et se tenir à distance des adhérents, notamment lors des démonstrations ou correction de posture (distanciation de 3 mètres entre chaque appareil, en disposition linéaire, distanciation entre les adhérents de façon à ce que chaque sportif ait une surface de 16 m 2 en dynamique (step, fitness,... ).

En raison de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle, la pratique du sport chez les sujets jeunes de moins de seize (16) ans est actuellement interdite ainsi que les sports de combat dans leur forme conventionnelle.