Sid-Ali Lebib, candidat aux élections de président du Comité olympique et sportif algérien (COA), a annoncé son retrait de la course à la présidence de l’instance olympique dont l’assemblée générale élective se déroule actuellement au siège du COA à Ben Aknoun (Alger).

L’ancien président du COA, athlète et président de la Fédération algérienne de judo (FAJ), a annoncé son retrait dans une correspondance envoyée vendredi soir au secrétariat général de l’instance olympique.

L’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports a motivé son retrait de dernière minute par « l’absence des mesures et les conditions sanitaires exigées par les pouvoirs publics dans ce genre d’évènement, chose qui a été catégoriquement démentie par le secrétaire général du COA.

« Je vous fait part de notre étonnement et notre surprise quant au contenu de votre courrier.

Comme à votre habitude, à chaque assemblée générale élective, vous invoquez des motifs fallacieux pour justifier auprès de l’opinion publique et sportive votre retrait à la dernière minute.», a répondu le secrétaire général du COA dans une lettre adressée au candidat.

L’assemblée générale élective (AGE) se poursuit avec la présence désormais de trois candidats : Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-députée à l'Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football et Mabrouk Kerboua, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Il est à rappeler qu'après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer la prochaine assemblée générale élective.