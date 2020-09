L'ambassadeur d'Algérie au Liban, Abdelkrim Rekaibi a supervisé mardi dernier, en compagnie du général de corps, Ilyes Abey Karem, représentant du Commandant de l'armée libanaise, la réception d'aides algériennes destinées au Liban, acheminées à bord d'un navire, chargé de 7.000 tonnes de matériaux de construction.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie a réaffirmé la pleine solidarité de l'Algérie avec le Liban dans sa crise, suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth, relevant que ces aides interviennent sur instruction du Président de la République qui "a ordonné d'être aux côtés de ce pays frère pour l'aider à surmonter cette période difficile". Pour sa part, le représentant du Commandant de l'armée libanaise, le général de corps Ilyes Abey Karem a salué "la solidarité de l’Algérie avec le Liban, suite à l’épreuve qu’il a endurée", exprimant ses remerciements et sa reconnaissance "à l’Etat algérien pour cet élan de solidarité". Différents médias libanais ont également salué ces aides et la grande solidarité de l’Algérie avec le Lib an, à la faveur de "son rôle actif dans la concrétisation de l’Accord de Taef". A souligner que cette cargaison d’aides s’inscrit dans le cadre de la deuxième opération des aides envoyées par l’Algérie au Liban. L’Algérie avait envoyé quatre (4) avions transportant des aides alimentaires et médicales en faveur des victimes de l’explosion survenue au port de Beyrouth.