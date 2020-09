A l'issue de cette audience, le président de l' ONPLC a, dans une déclaration, indiqué qu'il a conformément à l'article 203 de la constitution, remis au président de la République le rapport annuel 2019 de l'organe qui "comprend ses principales activités, les insuffisances enregistrées dans ce domaine et la situation de la corruption en Algérie et les moyens de lutte contre ce fléau" , ajoutant que le rapport comporte 137 recommandations touchant plusieurs secteurs et divers domaines. M.Kour a également ajouté avoir remis au président de la République, "conformément à l'article 5 de la convention des Nations- unies de lutte contre la corruption et l'article 203 de la constitution le projet de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption", qui constitue, a-t-il précisé, "une première stratégie nationale de lutte contre la corruption depuis l'indépendance et la promulgation par l'Algérie de la convention des Nations unies".

Le président de l'ONPLC a en outre souligné qu'il a relevé une "vision perspicace et minutieuse du Président de la République concernant les problèmes et les défis auxquels fait face la lutte contre la corruption, ainsi que "sa volonté sincère et claire pour aller de l 'avant pour une lutte plus efficace contre la corruption et sa prévention à travers précisément la propagation de +la culture du rejet de la corruption+". Tarek Kour a également indiqué que le Président de la République a donne son accord pour la création du prix "Président de la République" pour la lutte contre la corruption dont les textes "seront publiés ultérieurement".