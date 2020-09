Le chantier du projet portant extension de l'aérodrome d'Ain Eddis, dans la commune d'Ouled Sidi Brahim (wilaya de M'sila), à l'arrêt depuis plus d'une année, sera "prochainement" relancé, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya .

Le redémarrage du chantier, à l'arrêt à cause d'"insuffisance des crédits alloués pour sa concrétisation" et les répercussions de la situation pandémique dans la wilaya de M'sila depuis l'apparition de la Covid-19, intervient suite à une directive du chef de l'exécutif local, Abdelkader Djellaoui, a-t-on indiqué. L'opération d'extension touchera la piste d'atterrissage et les structures techniques de l'aéroport, a-t-on précisé. Une enveloppe financière estimée à 4 milliards de DA a été allouée pour la réalisation d'une piste de 3.000 mètres et l'intégration d'un tronçon de la RN 45, mitoyenne à l'aéroport, dans ce le cadre du projet d'extension, ont souligné les services de la wilaya. Aussi, il a été décidé d'indemniser des habitants suite à leur expropriation pour utilité publique, a-t-on détaillé. La mise en exploitation de l'aéroport, à l'arrêt depuis 2 007, constitue non seulement "une revendication des habitants de la région du Hodna mais aussi une exigence économique pour encourager l'investissement et promouvoir le tourisme'', a-t-on relevé.