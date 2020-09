L’agence Chlef relevant de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a mis en place un guichet mobile pour rapprocher ses prestations des populations des zones d’ombre de la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule d’information de cet organisme.

L’opération, inscrite au titre de la mise en œuvre des orientations des autorités centrales, visant le développement des prestations de la CNAS et leur rapprochement du citoyen, pour lui éviter les déplacements contraignants vers les centres payeurs, a démarré depuis quelques jours au niveau des zones d’ombre des communes de Brira, Zeboudja, Haranfa, Sidi Abderahmane et El Marsa, a indiqué, à l’APS, le chargé de l’information, Hocine Saidi. Il a signalé l’élargissement de cette initiative "dans les prochains jours" au profit d’autres communes, au vu, a-t-il dit, de l'"écho favorable qu’elle a rencontré auprès des populations des zones bénéficiaires". Outre la prise en charge des dossiers administratifs des assurés sociaux, ce guichet unique permet, également, l’actualisation et activation de leurs cartes Chifa, et la délivrance des attestations d’affiliation et non affiliation à la CNAS, est-il précisé de même source . En marge de cette opération, les citoyens affluant vers ce guichet unique ont, également, droit à des informatisons multiples sur les différentes prestations assurées par la Caisse, dont particulièrement l’espace "El Hanaa", inscrit au titre de la modernisation des prestations de la CNAS. Cet espace permet aux assurés sociaux d’être informés sur leurs dossiers, sans avoir à se déplacer vers le centre payeur, outre le téléchargement et extraction de l’attestation d’affiliation à la CNAS, entre autres.