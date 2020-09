Un total de 2150 logements dans l’extension Ouest de la circonscription administrative d’Ali Mendjeli (Constantine) sera "bientôt" raccordé au réseau de la fibre optique, a annoncé jeudi le directeur local d’Algérie Télécom (AT), Mohamed Imoussain.

"L'opération de raccordement, entamée mercredi, consacrée à ce programme de logements de type location-vente relevant de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), s’effectue à raison de neuf (9) blocs d’immeuble par jour", a indiqué le même responsable, soulignant que ce chantier devra se poursuivre "pendant 15 jours." Selon Mohamed Imoussain, l’extension du réseau de la FTTH (Fibre to the home) depuis l’unité de voisinage (UV) 14 vers l’extension Ouest et le déploiement de plus de 20 km des câbles de la toute dernière technologie d’internet, ainsi que l’installation des équipements nécessaires ont été lancés au mois d’avril dernier.

Les services d’Algérie Télécom AT se rendront auprès des clients pour accomplir les formalités d’engagement pour l’acquisition de la ligne Intern et et de téléphonie à très haut débit, dans le cadre de l’amélioration du service, a rassuré le directeur de wilaya d'AT les habitants bénéficiaires.

La Direction locale d’Algérie Télécom prévoit le lancement en travaux, "dans les prochains jours", d’un autre projet de raccordement de 2.500 logements AADL au réseau de la fibre optique à l’extension Ouest d’Ali Mendjeli, a fait savoir la même source.