Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar a tenu, jeudi à Alger avec le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah, une réunion de concertation sur l'impératif d'accélérer la cadence de la numérisation des instances publiques.

A l'issue de la réunion, tenue à huis-clos au siège du ministère de la Poste en présence de cadres des deux secteurs, M. Boumezar a indiqué que l'objectif de cette rencontre était "l'examen des voies et moyens de coordination et de collaboration, entre les deux secteurs, afin de concrétiser la stratégie nationale de numérisation, émanant du plan d'action du Gouvernement".

"Ces secteurs complémentaires coordonneront leur action afin de booster la cadence de la numérisation au niveau des instances publiques", a-t-il souligné. M. Boumezar a mis en avant le rôle primordial qu'accomplit son secteur dans le cadre de la stratégie de transition numérique que les hautes autorités du pays s'emploient à traduire sur le terrain, à travers l'élaboration e t le suivi de la politique nationale aux fins de jeter les bases des infrastructures des télécommunications. De même qu'il a jugé impératif de tirer profit, mais également de valoriser et d'appliquer les expériences acquises auparavant dans ce domaine en vue de numériser les procédures à caractère urgent pour le plan d'action du Gouvernement.

Pour sa part, M. Berrah a affirmé que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de priorité pour son secteur, dont la numérisation des instances publiques, selon les instructions du Président de la République et le Gouvernement.

Cette rencontre de concertation et de coordination vise à permettre "une modernisation et une amélioration de la performance du Gouvernement en matière d'échange de documents et de gestion de correspondances", a ajouté le ministre de la Numérisation.

"Cette démarche est à même de garantir l'efficacité de la performance gouvernementale et l'introduction de la numérisation dans nombre de questions relatives au travail quotidien des instances publiques", a poursuivi M. Berrah.

D'après des responsables au secteur de la Poste ayant participé à cet évènement, cette concertation s'inscrit en droite ligne avec les efforts de coopération en terme de ressources humaines et matérielles entre les deux secte urs. Cela permettra, ajoutent-t-ils, la mise en œuvre de la politique de l'Etat visant l'accélération de la cadence de numérisation de l'administration dans tous les domaines. Cette initiative permettra de moderniser la performance gouvernementale et d'augmenter son efficacité, à travers l'actualisation de la plateforme de coordination intergouvernementale, outre l'allègement des procédures administratives en faveur des citoyens et des opérateurs économiques.