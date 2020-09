Le nouveau livre explosif du journaliste Bob Woodward sur Donald Trump a suscité une frénésie d'activité dans le milieu feutré des experts mondiaux en armes nucléaires, le président américain y évoquant une nouvelle arme "que personne d'autre n'a".

Selon les extraits du livre "Rage" publiés par le Washington Post, M. Trump s'est vanté lors d'une des 18 interviews qu'il a accordées entre décembre 2019 et juillet 2020 à Bob Woodward, de détenir une nouvelle arme dont ni le président russe Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping n'ont connaissance.

"J'ai construit un (système) nuclé... une arme, j'ai construit un système d'armement, des systèmes d'armement, que personne d'autre n'a jamais eu dans ce pays", déclare le président américain, semblant se reprendre, selon ces extraits datés du 5 décembre 2019. "On a des choses que vous n'avez jamais vu, dont vous n'avez jamais entendu parler", ajoute M. Trump. "On a des choses dont Poutine et Xi n'ont jamais entendu parler. Personne. Ce que nous avons, c'est incroyable." Bob Woodward, rendu célèbre pour avoir révélé, avec Carl Bernstein, le s candale du Watergate dans les années 70, indique dans son livre que des sources non identifiées ont confirmé que l'armée américaine avait une "nouvelle arme secrète". Mais elles ne lui ont pas précisé de quel genre d'arme il s'agissait et se sont déclarées surprises que M. Trump en ait parlé.

Les experts ont disséqué ces quelques phrases pour tenter de deviner de quelle arme Donald Trump parlait. Le président américain s'est-il corrigé parce que l'arme n'est en fait pas nucléaire, ou justement parce qu'elle l'est et qu'il s'est rendu compte qu'il parlait trop? Hans Kristensen, de la Federation of American Scientists, a estimé sur Twitter qu'il "s'agissait en fait de la tête nucléaire de faible puissance W76-2 qui était alors développée et qui a été depuis déployée". Le Pentagone a annoncé le 4 février avoir déployé pour la première fois cette arme nucléaire qui a une charge explosive estimée à 5 kilotonnes (trois fois moins que la bombe d'Hiroshima) à bord du sous-marin USS Tennessee, qui patrouillait dans l'Atlantique.

Mais pour Jeffrey Lewis, du Middlebury Institute, il s'agit du nouveau missile hypersonique que les Etats-Unis sont en train de développer. "La façon de parler de Trump en décembre 2019 ressemble à ses vantardises de mars 2020 à propos du missile +super extra+ qui s'est a véré être l'hypersonique", a-t-il tweeté. Questionné sur Fox News, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Robert O'Brien, a assuré que le président américain ne parlait pas d'une arme en particulier. "Nous sommes toujours à la pointe de la technologie et nous avons toujours quelque chose dont nos adversaires ne sont pas au courant", a-t-il dit. Un porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Robert Carver, s'est abstenu de tout commentaire "sur un livre qui n'a pas encore été publié".