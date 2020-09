Les dirigeants palestiniens ont fermement condamné l'accord de normalisation des relations entre Israël et Bahreïn conclu sous l'égide des Etats-Unis. Dans un communiqué de presse, les dirigeants palestiniens ont déclaré que l'accord "est une trahison d'Al Qods, de l'Esplanade des Mosquées et de la cause palestinienne".

L'accord entre Israël et Bahreïn "soutient la légalisation des crimes odieux de l'occupation contre le peuple palestinien", ont dénoncé les dirigeants palestiniens dans le communiqué. "La Palestine considère que cette étape est extrêmement dangereuse et qu'elle réduit à néant l'Initiative de paix arabe, les décisions des sommets arabes et islamiques et la légitimité internationale", poursuit le communiqué. Les dirigeants palestiniens appellent les pays arabes à respecter l'Initiative de paix arabe prise en 2002 et exhortent la communauté internationale à se conformer au droit international et aux résolutions de la légitimité internationale.