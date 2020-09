Ce don est le fruit d'un accord signé par Guo Wei, directeur du Bureau chinois auprès de l'Etat de Palestine, et Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, selon un communiqué officiel de l'agence onusienne.

"L'UNRWA fournit une aide humanitaire cruciale à plus d'un million de réfugiés palestiniens dans la bande de Ghaza, qui dépendent de l'aide alimentaire pour satisfaire leurs besoins de sécurité alimentaire les plus fondamentaux", a indiqué le communiqué. Les contributions faites par la Chine au cours des deux dernières années ont permis d'atténuer les effets de l'insécurité alimentaire parmi les familles de réfugiés palestiniens dans la bande de Ghaza, dont la plupart sont confrontées maintenant à la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-il poursuivi.

La Chine attache une grande importance à sa coopération avec l'agence, a dit M. Guo, ajoutant que son pays "soutiendra, comme toujours, le travail de l'UNRWA et continuera de fournir une aide aux réfugiés de Palestine ainsi qu'à leur développement économique et social". M. Lazzarini a pour sa part exprimé sa sincère appréciation envers la Chine pour son soutien à l'agence. "La généreuse contribution de la Chine aidera l'UNRWA à fournir une aide alimentaire à plus d'un million de réfugiés de Palestine dans la bande de Gaza. J'espère que cette coopération continuera d'être renforcée", a-t-il indiqué.