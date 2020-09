La Chine a exhorté les Etats-Unis "à cesser de calomnier et de mentir, à rejeter les actes d'intimidation et à respecter la liberté de la presse par des actions concrètes", a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole Zhao Lijian a fait ces remarques lors d'un point de presse en répondant à une question concernant la plainte du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, selon laquelle le Quotidien du Peuple, l'un des principaux groupes de médias en Chine, a refusé de publier un article écrit par l'ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Terry Branstad.

M. Zhao a souligné que le contenu de l'article était "gravement incompatible avec les faits de base, et était plein d'échappatoires et rempli de calomnies malveillantes et d'attaques" à l'encontre de la Chine.

"Si le gouvernement chinois, comme l'ont fait les Etats-Unis, vous fournissait un article qui déforme gravement les faits et attaque votre pays, et vous demandait de répondre le lendemain et de promettre de le publier sans aucune modification, le feriez-vous ?" a interrogé M. Zhao aux journalistes présents au point de presse.

Il a noté que ce que les Etats-Unis ont fait "n'avait rien à voir avec la liberté de la presse, mais était une machination bien conçue".

L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis s'est toujours engagé à promouvoir des échanges et une coopération amicaux entre les deux pays et les deux peuples, à ne jamais créer et répandre de rumeurs à l'encontre des Etats-Unis, à ne jamais attaquer et diffamer le système américain, et à ne jamais s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, a déclaré le porte-parole.

Il a indiqué que certains politiciens américains, d'une part, réprimaient arbitrairement les médias chinois, les qualifiant de "machines de propagande" du Parti communiste chinois (PCC).Mais ces mêmes politiciens ont exigé que les "machines de propagande" attaquent malicieusement le gouvernement chinois. "Leur comportement est à la fois illogique et insolent", a-t-il noté. "Comme tout autre média américain, le Quotidien du Peuple a le droit de décider de publier ou non un article soumis et de décider quand le publier, et il a le droit d'apporter des modifications et des révisions nécessaires à tout article.

Il est également en droit de rejeter la publication d'un article comportant des erreurs factuelles et rempli de préjugés.

Cela est conforme à la pratique professionnel le de l'industrie des médias, ainsi qu'aux normes internationales", a déclaré M. Zhao en citant la déclaration du Quotidien du Peuple, ajoutant que la Chine exhortait les Etats-Unis à cesser de calomnier et de mentir, à rejeter les actes d'intimidation et à respecter la liberté de la presse par des actions concrètes.