La Bourse de New York ne parvenait pas à se maintenir dans le vert et dérapait après la mi-séance pour la deuxième journée d'affilée, tirée vers le bas par le recul des grands noms de la tech.

Vers 18H00 GMT, le Nasdaq, à forte coloration technologique, affichait les plus lourdes pertes en cédant 1,50% à 10.755,50 points. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average (-0,18% à 27.485,50 points) et l'indice élargi S&P 500 (-0,69% à 3.316,09 points) étaient également en baisse. Wall Street avait connu une trajectoire semblable la veille, ouvrant dans le vert avant de céder du terrain puis de finir dans le rouge. La place new-yorkaise, qui avait déjà chuté en fin de semaine dernière et mardi avant de se reprendre en partie mercredi, s'apprêtait à enregistrer son deuxième repli hebdomadaire de suite.

Selon les analystes de Briefing.com, "le marché est de nouveau sous pression en raison des mouvements de vente qui affectent les valeurs des géants boursiers." Apple, l'entreprise la plus chère de Wall Street, était en recul de 2,63%.

D'autres piliers de la tech comme Amazon, Facebook ou Alphabet (Google, YouTube) qui jouissent de capitalisations titanesques, étaient aussi en repli. Les valeurs cycliques, particulièrement sensibles à la conjoncture économique, affichaient en revanche un visage plus radieux.

Au sein du Dow Jones, Nike (+2,67%), Caterpillar (+1,49%) et 3M (+1,48%) étaient ainsi orientés à la hausse. Au rang des indicateurs, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en août, un rythme un peu ralenti par rapport à celui de juillet, mais supérieur aux attentes, selon l'indice CPI publié vendredi par le département du Travail.

Les analystes attendaient une hausse de 0,3%.