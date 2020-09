Le baril de pétrole américain (WTI) pour livraison en octobre a terminé en très modeste hausse de 3 cents à 37,33 dollars contre 37,30 dollars (-0,08%), la veille toujours sous la barre symbolique des 40 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, coté à Londres, a lui fini en baisse de 0,57% soit 23 cents à 39,83 dollars contre 40,06 dollars jeudi.

Jeudi, les deux barils ont respectivement perdu 1,8% et 2% et sur l'ensemble de la semaine, les cours ont perdu près de 7%, après avoir notamment plongé mardi.

Les prix "restent sous pression car le déséquilibre offre-demande devient de plus en plus évident", avait commenté Richard Hunter, analyste pour interactive investor.

Pour Phil Flynn de Price Futures Group, "la correction" intervenue sur les prix de l'or noir "devrait se terminer".

"Cela va être encore cahoteux mais septembre devrait jeter l es bases d'une remontée en novembre et en décembre", assure ce spécialiste.

Les craintes concernant une demande anémique, alors que la pandémie de Covid-19 continue de perturber l'activité dans le monde entier, dominent toujours l'actualité du pétrole, d'autant que les cas de coronavirus accélèrent dans de nombreux pays et notamment en Europe.

Jeudi, les prix avaient en outre souffert des dernières données de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), qui a fait état d'une hausse hebdomadaire de deux millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis, surprenant les analystes qui s'attendaient à une baisse.