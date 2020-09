La commission spécialisée du ministère de l'Agriculture poursuit ses travaux sur les lieux de l'incident de la fuite de pétrole sur l'oléoduc OK1 dans la zone de Baâdj, commune d'Oum-Tiour (El-Oued), pour évaluer les dégâts sur les terres agricoles et éventuellement les puits d'irrigation, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

Suite aux instructions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, pour la prise en charge des préoccupations des agriculteurs et des éleveurs touchés par la fuite de l'oléoduc OK1 dans la wilaya d'El Oued, "l'équipe d'experts du secteur dépêchée sur les lieux est à pied d'œuvre pour évaluer les dégâts causés par cet incident sur l'activité agricole", fait savoir la même source. L'équipe d'experts composée des cadres du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER) et de l'Institut national des sols, de l'Irrigation et du Drainage (INSID), a entamé les travaux d'évaluation sur le terrain le 7 septembre 2020, précise le ministère. Accompagnés par les cadres locaux de la Direct ion des Services agricoles de la wilaya d'El Oued, les pédologues ont commencé d'abord par l'évaluation des dégâts causés au niveau des exploitations agricoles, en procédant à la localisation des points de sondage, à la description des dégâts, à la prospection pédologique, au creusement des profils, à la description des horizons sol et au prélèvement des échantillons.

De plus, l'équipe d'experts a ensuite procédé au recensement des exploitations (palmeraies) touchées au niveau des deux communes concernées (Still et Oum El Tyour) et à l'identification des points d'eau à usage d'irrigation situés au niveau des exploitations et sur le lit principal d'Oued Ettel. Les experts ont également mobilisé les agriculteurs pour l'ouverture des profils pédologiques en plus de leur sensibilisation sur les conséquences de l'utilisation de l'eau des puits contaminés situés dans le lit d'oued pour l'irrigation.

"Le travail se poursuit jusqu'à l'évaluation finale en vue de prendre les mesures appropriées et les actions à mettre en oeuvre à même de permettre aux agriculteurs de reprendre leurs activités agricoles", note le communiqué.