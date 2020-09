Le ministre du Commerce, Kamel Rezig et celui de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour ont annoncé jeudi à Alger la mise en place de nouvelles règles pour encourager l'importation des équipements peu consommateurs d'énergie.

Co-animant une conférence de presse à l'issue d'une réunion, les deux ministres ont fait savoir que leurs secteurs œuvraient à la conception de ces règles aussi bien pour l'importation et pour l'exportation.

M. Chitour a fait état d'une "étude globale, en cours de préparation, sur l'importation d'équipements économes en énergie, à l'instar des appareils électroménagers et des véhicules, pour permettre au pays de réduire, lors des prochaines années, quelque 2 milliards Usd en termes d'énergie importée".

Dans les années à venir, il sera procédé à "la recherche d'une éventuelle technique pour arrêter l'importation des équipements énergivores, tout en suivant une méthode pour adapter ce type de consommation aux potentiels du pays en matière d'énergie à l'horizon 2030", a-t-il soulig né, annonçant la tenue de réunions, prochainement, avec les secteurs concernés pour examiner ce projet.

Pour sa part, M. Rezig a tenu à rappeler que le contrôle des produits, aussi bien locaux qu'importés, était une mission fondamentale pour le secteur du Commerce, à mener en collaboration avec les secteurs concernés, précisant que son département était à la recherche d'un levier pour actualiser et revisiter ses lois liées aux produits importés, aux normes de production et à l'activité des laboratoires.

Le but étant d'importer des produits conformes aux normes de qualité, a-t-il poursuivi.

D'après M. Rezig, 45 laboratoires seront mobilisés pour le contrôle des produits, en attendant la finalisation de la cartographie nationale des laboratoires incluant l'ensemble des laboratoires relevant des autres secteurs, en sus de ceux agréés par le ministère du Commerce.

Dans ce sillage, M. Rezig a fait état de plus de 30 laboratoires opérationnels au niveau national, outre 13 autres réceptionnés en attendant l'octroi des accréditations et le recrutement du personnel encadrant. Nous nous attelons actuellement à la réorganisation de ce domaine pour permettre aux laboratoire de s'acquitter efficacement de leurs rôles, a fait savoir le ministre, ajoutant "dès qu'il sera fin prêt le projet sera présenté a u Gouvernement et aux médias.

Le ministre du Commerce a mis en avant l'adoption de dix (10) laboratoires mobiles, par le Premier ministère conformément aux instructions du Président de la République.

Ces laboratoires seront déployés au niveau des ports et des frontières en 2021.

Concernant les normes de sécurité relatives aux chauffages et leurs danger sur le consommateur, le ministre a indiqué que ce dossier a été pris en charge en coordination avec le Premier ministère.

Il est interdit aux commerçants de vendre les chauffages ou les chauffe-bains sans les appareils de mesure CO², a-t-il fait savoir, soulignant la tenue de plusieurs réunions de travail avec les importateurs et les opérateurs du domaine.

"Il est obligatoire d'acheter un appareil de mesure CO² avec le chauffage", a-t-il déclaré.