M. Rezig a présenté, lors de cette rencontre, le plan de travail de son département notamment le volet lié à la réorganisation des marchés et l'ouverture de centres commerciaux satisfaisant les exigences du consommateur, appelant les représentants des associations à sensibiliser les consommateurs quant à l'importance d'utiliser les terminaux de paiement électronique (TPE) lors des transactions commerciales. De même qu'il a salué le rôle crucial qu'accomplissent les associations aujourd'hui via des partenariats avec le secteur du Commerce ou des opérations de signalement, de sensibilisation et de conscientisation, adressant ses vifs remerciements à ces partenaires pour leur mobilisation pérenne au service du consommateur particulièrement e n cette période pandémique, a conclu le communiqué.