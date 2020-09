L’occupation des lits dans les services de traitement de la covid-19 dans les établissements publics hospitaliers de la wilaya de Tissemsilt connaît un "recul important", a-t-on indiqué jeudi à la Direction locale de la santé et de la population.

L'occupation des lits dans les services traitant les malades atteint du virus corona dans les établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El-Had et Bordj Bounâama est passée de 75% les semaines écoulées à 13%, ces derniers jours, a-t-on précisé de même source.

Les services réservés aux malades de la covid-19 dans les établissements de santé, de la mi-juillet à la mi-août derniers, ont vu l’occupation de 180 lits pour ensuite reculer à 32 lits ces derniers jours, a ajouté la même source, rappelant que le nombre total des lits réservés aux personnes atteintes du virus corona est de 230 lits. Selon la DSP, ce recul est du aux mesures de prévention rigoureuses prises par les autorités de la wilaya, notamment l’application d’un confinement partiel à quelques agglomérations ayant enregistré des foyers de l’épidémie, en plus du respect des citoyens des mesures de prévention comme la distanciation et le port du masque de protection.

En outre, le nombre des malades guéris du coronavirus a connu une augmentation atteignant mercredi les 694 cas de guérison.

Les patients ont été traités selon le protocole consacré, l’hydroxychloroquine.

La même source a indiqué que la DSP et plusieurs associations locales et instances publiques poursuivront leurs actions de proximité de sensibilisation visant à inciter les citoyens à respecter les mesures de prévention contre le virus corona.