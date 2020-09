La police a annoncé jeudi soir le décès de sept personnes supplémentaires dans les incendies de forêts dévastant le comté de Butte, dans le nord de la Californie (Etats-Unis), portant à 10 le nombre de tués dans la région.

"C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la mort de sept personnes de plus", a déclaré le capitaine Derek Bell, des services du shérif du comté, lors d'une conférence de presse. "Cela porte à 10 le nombre de vies perdues dans ce tragique incendie". Dans le nord-ouest de la Californie, l'incendie baptisé "August Complex Fire", assemblage de 37 feux qui ont touché la forêt de Mendocino à partir du 17 août, est officiellement devenu jeudi le plus étendu de l'histoire dans cet Etat, avec plus de 190.000 hectares. Les feux sont disséminés de l'Etat de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego au sud, à la frontière mexicaine, alimentés par une sécheresse chronique et des vents violents qui faiblissaient toutefois jeudi. Dans l'Oregon, où au moins cinq villes ont été "significativement détruites", la gouverneure Kate Brown a souligné qu'en l 'espace de seulement trois jours, les flammes avaient consumé le double de la végétation qui brûle en moyenne en une année.

Environ 360 bâtiments ont été détruits, selon les pompiers californiens, qui ont déployé près de 1.000 hommes pour combattre les flammes. Dans l'ensemble de l'Etat, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 12.500 km2 dans l'Etat, un record depuis que ces données sont relevées en 1987.