Les services de la protection de la faune et de la flore de la conservation des forêts de Souk Ahras ont dénombré deux (2) cerfs de barbarie et de nombreux autres animaux sauvages dans les forêts de la wilaya, a indiqué jeudi le chef du bureau des espèces protégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la conservation, Amar Sebti.

"L’opération qui s’inscrit dans le cadre du recensement du groupe naturel de cerfs de barbarie des forêts de Bouzarane, dans la commune d’Ain Zana, et Ouled Bechih, dans la localité d’El Mechrouha, fait suite à l’appel lancé par le Centre cynégétique de Zéralda (Alger) pour l’organisation d’une opération de recensement les 8 et 9 septembre a permis de dénombrer deux cerfs de barbarie," a précisé le même responsable. Les services concernés, a-t-il expliqué, ont eu recours à la technique dite "comptage par écoute du brame" en mettant en place cinq centres d’écoute dans les forêts de la commune d’Ain Zana et deux autres dans celle d’El Mechrouha sur une tranche horaire allant de 17H00 à 21H00. Pour M. Sebti compte tenu des incendies ayant ravagé plus de 450 hectares du patrimoine forestier de cette wilaya, les résultats de ce dénombrement sont "positifs" du fait que cet animal est resté présent dans la région et n’a pas fui vers les forêts tunisiennes voisines. Le cerf de barbarie fait partie des espèces menacées d’extinction et protégées par la loi n 06-16 du 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n 06-07 du 15 juillet 2006 relative à la protection de espèces en voie de disparition, a souligné le chef du bureau des espèces protégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la conservation des forêts de la wilaya de Souk Ahras.

"La protection de pareilles espèces, jadis très répandues dans cette wilaya, est de la responsabilité de tous les citoyens qui se doivent de tenir le premier rôle dans la lutte contre le braconnage du cerf de barbarie," a-t-il dit.

Le cerf de Barbarie est le seul représentant de cervidés en Afrique, il vit en Afrique du Nord et plus précisément dans le Nord-est de l'Algérie (Souk-Ahras, El Taref et Guelma) et dans le Nord-ouest de la Tunisie.

Il est à noter que l'opération de recensement des animaux a également permis de dénombrer bon nombre de mammifères, à l’instar du chacal et du renard dans les forêts de Boumezrane et Ouled Bechih.