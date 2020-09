Le défenseur du MC Alger Abderrahmane Hachoud (32 ans), a prolongé son contrat pour deux saisons avec le MC Alger, a annoncé mardi le club vice-champion d'Algérie de football sur sa page officielle Facebook.

Le natif d'Al-Attaf (Ain Defla) avait rejoint le "Doyen" en 2012 en provenance de l'ES Sétif.

Il avait signé un premier passage chez le MCA lors de la saison 2006-2007, avant de rejoindre le CABB Arreridj (2007-2010).

Avec le Mouloudia, Hachoud avait remporté deux Coupes d'Algérie (2014-2016) et deux Supercoupes (2014-2016).

Hachoud devient le premier joueur en fin de contrat à prolonger son bail au Mouloudia, contrairement à l'attaquant Hicham Nekkache et le milieu offensif Walid Derrardja, qui n'ont pas été appelés à prolonger, eux qui se sont engagés pour deux saisons avec le MC Oran.

Le meneur de jeu Abderrahmane Bourdim, dont le contrat est arrivé à terme, n'a pas encore rendu sa réponse à la direction, alors qu'il est convoité avec insistance par l'ES Sétif.

Côté recrutement, le MCA a enregistré mardi l'arrivée du gardien de but international Abdelkadir Salhi, libre de tout enga gement , pour un contrat de trois ans en provenance de la JS Kabylie.

L'enfant de Chlef rejoint les deux premières recrues : le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda) et le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif).

La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement 5 août dernier et s'étalera jusqu'au 27 octobre.

Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été fixé.

Le MCA, a bouclé la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), à la 2e place au classement final, établi par la Ligue de football professionnel (LFP), sur la base de la règle d'indice de performance des points récoltés et des matches disputés, décidé par la Fédération algérienne (FAF).