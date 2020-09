"J'ai discuté avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est totalement prêt à aider et accompagner les athlètes dans leur processus de préparation en vue des JO-2021 à Tokyo, en étroite collaboration avec les fédérations sportives qui ont traversé une période très difficile après l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de COVID-19.", a déclaré Meridja lors d'une conférence de presse animée au siège du COA à Alger.

Le président par intérim du COA a passé en revue les activités initiées par l'instance olympique durant les quatre derniers mois, mettant l'accent sur les efforts entrepris en direction des athlètes en prévision du rendez-vous de Tokyo.

"Le bureau exécutif a octroyé 106 bourses de préparation dans le cadre du programme de solidarité in itié par le Comité international olympique (CIO).

L'instance internationale a envoyé une commission d'audit qui a été très satisfaite du travail accompli par le COA envers les athlètes algériens.

Nous sommes prêts à aller le plus loin possible pour aider nos athlètes susceptibles de se qualifier aux Jeux olympiques 2021 ainsi que les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran", a précisé Meridja.

Toujours pour le compte des activités de l'instance olympique et dans le cadre de l'accompagnement des athlètes en cette période marquée par la pandémie de COVID-19, l'intervenant a annoncé l'octroi de "3000 kits de test PCR d'une valeur de près d'un (01) milliard de centimes au profit des athlètes.".

Il a également annoncé la signature d'un contrat de partenariat et de sponsoring avec l'hôtel El-Djazaïr dans le but de faire bénéficier toutes les fédérations sportives des prestations de cette entité hôtelière ainsi que le renouvellement des contrats de sponsoring avec les différents partenaires du COA.

"L'instance olympique n'a cessé d'aider les fédérations sportives dans l'élaboration de leurs programmes et nous avons toujours répondu favorablement pour les accompagner.

La reprise de la compétition sera très difficile pour les athlètes algériens.", a-t-il dit.

Après la démission de Mustapha Berraf, entériné e le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer l'assemblée générale élective (AGE) qui aura lieu samedi prochain au siège du COA à Alger.

Le prochain président élu à la tête du COA aura à gérer le reste du mandat olympique qui s'étalera jusqu'après les Jeux Olympiques JO-2021 de Tokyo, avant l'organisation d'élections générales pour élire un nouveau président, selon les dispositions réglementaires en vigueur.