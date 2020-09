L'armée iranienne va entamer jeudi des exercices navals à grande échelle dans ses eaux méridionales, a annoncé mercredi le contre-amiral Habibollah Sayyari.

"Les forces navales ainsi que la défense aérienne, l'aviation et l'infanterie participeront à ces manoeuvres de trois jours", a-t-il fait savoir, cité par l'agence de presse Fars. Les exercices, baptisés "Zolfaqar-99", se tiendront dans une zone de deux millions de km2 sur la partie orientale du détroit d'Ormuz, des côtes du Makran, de la mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien, a précisé l'officier général.

Des sous-marins "Fateh" de construction iranienne, des navires, des avions et des drones y prendront part afin de renforcer l'état de préparation et les capacités militaires dans les domaines de la défense navale, aérienne, terrestre et aérienne, a souligné le contre-amiral Sayyari, indiquant également que des drones iraniens à longue portée Simorq effectueront également des missions de patrouille et de reconnaissance et s'engageront dans des combats contre des navires hostiles en larguant des bombes intelligentes avec précision.

Ces exercices visent aussi à renforcer la sécurité des eaux régionales et des routes maritimes internationales au Moyen-Orient, ainsi qu'à se préparer à repousser toute "menace transrégionale", selon cet officier.