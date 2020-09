Un ministre et deux hauts responsables de la sécurité au Liban ont été convoqués et seront entendus comme témoins ces prochains jours, dans le cadre de l'enquête sur l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth, ont rapporté mardi des médias citant une source judiciaire.

Le ministre du Transport et des Travaux publics, Michel Najjar, qui fait partie du gouvernement démissionnaire, sera entendu jeudi, tout comme le chef de la Sûreté d'Etat Tony Saliba, a précisé la source judiciaire, citée par l'AFP. Au total, quelque 25 personnes ont été arrêtées après le drame, notamment le directeur général du port, Hassan Koraytem, le directeur général des douanes, Badri Daher, le directeur général du transport maritime et terrestre, Abdel Hafiz Al-Kaissi, et quatre officiers.

Il y a aussi parmi eux trois travailleurs syriens ayant effectué des travaux de soudure, quelques heures avant l'explosion, dans l'entrepôt abritant du nitrate d'ammonium. L'explosion du 4 août a tué plus de 190 personnes et fait plus de 6.500 blessés, dévastant des quartiers entiers de la capitale. Un juge d'in struction libanais, Fadi Sawan, a été chargé de l'enquête par les autorités libanaises. D'après les autorités, la déflagration a été provoquée par une importante quantité de nitrate d'ammonium stockées depuis plus de six ans "sans mesures de précaution" dans un entrepôt du port.