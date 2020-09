Dans un communiqué repris par l'agence de presse palestinienne (WAFA), le représentant de l'Union européenne a fait savoir que "les délégations des pays de l'Union européenne à El Qods et à Ramallah suivent avec inquiétude" la poursuite par les autorités d'occupation israéliennes des démolitions de bâtiments palestiniens en Cisjordanie occupée et à El Qods-Est, en 2020.

"La poursuite de cette politique viole le droit international, empêche la possibilité d'une solution à deux Etats et les perspectives de parvenir à une paix durable dans la région", ont souligné les pays de l’UE. Le communiqué souligne que "ces démolitions, qui comprennent des installations financées par l'Union européenne et ses Etats membres, ont déplacé des Palestiniens et affecté des communauté s palestiniennes".

Dans ce contexte, les délégations de l'Union européenne ont indiqué que "les démolitions se poursuivent depuis le début de l'épidémie de Covid-19 au début du mois de mars". A ce effet, l'Union européenne a exhorté "les autorités israéliennes à cesser sa politique de démolition les bâtiments palestiniens". Selon l'agence, le plan des autorités d’occupation israéliennes menace plus de 400 maisons de démolition.