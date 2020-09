Le Commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine , Smail Chergui, a lancé mardi un appel au chef du "Mouvement de Liberation du Soudan", Abdelwahid Mohamed al-Nour, à se "joindre d'urgence" au processus de paix au Soudan afin de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais. "J'appelle vivement Abdelwahid Nour à joindre d'urgence le processus de paix historique et mettre fin aux souffrances du peuple soudanais", a tweeté mardi le chef du CPS, félicitant par la même occasion le président Salva Kiir pour ses efforts en vue de l'aboutissement de ce processus. Le Mouvement de Libération du Soudan, mouvement rebelle influent dans les camps des déplacés du Darfour, n'avait pas participé aux négociations officielles pour cet accord de paix global au Soudan. Le mouvement qui avait refusé les accords précédents signés à Abuja en 2006 et à Doha en 2016 a considéré que les conditions n'y sont pas.

Mardi dernier, les autorités soudanaises de transition et plusieurs mouvements rebelles ont paraphé un accord de paix historique afin de mettre un terme à 17 années de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts, en particulier au Darfour (ouest). Après des mois de négociations, cet accord a été paraphé en deux temps lors d'une cérémonie à Juba, au Soudan du Sud: d'abord par les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre a débutée en 2003 puis par le mouvement rebelle du Kordofan-Sud et du Nil bleu, où la guerre a affecté un million de personnes. Prévoyant le démantèlement de ces mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières soudanaises, le texte aborde des questions aussi variées que la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés. La signature définitive de l'accord est prévue le 2 octobre à Juba au Soudan du Sud.