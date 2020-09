Les services de la wilaya de Mostaganem ont accordé, ces deux dernières années, plus de 240 autorisations de forage pour la recherche d’eaux souterraines et de puits destinés à l’irrigation agricole et à l’élevage, a-t-on appris, mardi,auprès de la Direction locale des ressources en eau. L’année écoulée, les services de la wilaya ont accordé 219 autorisations de forage de puits, dont 204 autorisations pour l’irrigation agricole et 29 autres similaires, depuis le début de cette année (8 mois), en attendant l’accord pour 150 autres demandes répondant aux conditions juridiques en vigueur, a précisé la même source.

Ces procédures exceptionnelles, ajoute la même source, ont pour objectif la préservation des arbres fruitiers et le soutien de quelques secteurs agricoles, concernant les producteurs d’agrumes, de grenades et d’olives, ainsi que des fermes d’élevage d’ovins et de volailles.

La Direction des ressources en eau compte réaliser le périmètre agricole irrigué de la plaine de Mostaganem, qui portera les superficies irriguées de la wilaya de 45.000 à 60.000 hectares à la fin du projet qui participera à alléger la pression sur les eaux souterraines qui ont été touchées, les années passées, en raison de la baisse de la pluviométrie, importante pour l’arrosage des plantations. La première tranche du périmètre irrigué de la plaine de Mostaganem permettra d’irriguer 6.000 ha de terres agricoles sur 15.300 ha programmés dans le cadre de ce projet dont le coût est estimé à près de 7,5 millions DA. La même Direction a mis en place un plan d’urgence pour la préservation du niveau des eaux souterraines (55 millions de mètres cubes), à travers la rationalisation de la consommation des eaux de puits et la diversification des sources et des ressources hydriques. Le plan comprend également les barrages (Kramis, Cheliff et Kerrada) et les eaux issues des stations de désalinisation (station de Sonectar), ainsi que les eaux traitées destinées à l’irrigation, selon la même source. La superficie des terres agricoles irriguées par les eaux souterraines dans la wilaya de Mostaganem s’élève à plus de 37.000 ha dans les différentes zones. Cette surface a besoin, annuellement, de plus de 155 millions de mètres cubes d’eaux, a-t-on indiqué.