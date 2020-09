Le chantier du projet portant dédoublement de la route nationale (RN) 60 reliant la ville de M’sila et Hammam Delâa, à l’arrêt depuis plus d’une année, sera "prochainement" relancé, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la wilaya.

Le redémarrage de ce chantier, à l’arrêt pour "insuffisance des crédits alloués pour sa concrétisation" et les répercussions sur la situation pandémique que vit la wilaya de M’sila depuis l’apparition de Covid-19, vient suite à une orientation du nouveau chef de l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui, a précisé la même source, détaillant que le dédoublement concerne plus de 30 km de la RN 60, traversant la capitale du Hodna.

La réalisation de l’évitement de la ville de Hammam Delâa est inclut dans le marché de ce projet a-t-on encore détaillé ajoutant que ce projet contribuera, après réception, à réduire le nombre d’accidents mortels enregistré fréquemment sur cette axe routier et assurer une meilleure sécurité aux usagers de cette route tout en améliorant la qualité de service.

Le dédoublement de la RN 60, qui connaît un trafic routier dense avec un transit de plus de 18.000 véhicules par jour sur cet axe, constitue une "priorité" du point de vue sécurité routière dans la wilaya de M'sila, considérée comme véritable carrefour pour aller vers Bordj Bou Arreridj et Bouira en passant par la localité de Sidi Aissa, a-t-on expliqué, rappelant qu’une enveloppe financière de près de trois (3) milliards de dinars a été allouée pour la réalisation de ce projet.