Quelque 22 équipes d’intervention ont été mobilisées par les services de l’Office national de l’assainissement (ONA) de Chlef pour le nettoyage des regards et des conduites d’assainissement, en prévision des intempéries et des pluie automnales, a-t-on appris, mardi, auprès des responsables de cette structure.

"Il s’agit de la mobilisation de 20 équipes d’intervention et de deux équipes hydromécanique, à travers 29 communes de la wilaya, dans le cadre du programme de prévention visant le curage des égouts et avaloirs", a indiqué, à l’APS, le directeur de l’unité (ONA) de Chlef, Mohamed Louani. A l’opposé des autres communes, les opérations de curage des avaloirs de celle de Chlef, se font en nuitée, à cause de la diminution du trafic routier, à raison de trois opérations/semaine, a-t-il ajouté, avec un recensement de tous les points noirs enregistrant des obstructions à cause du rejet anarchique des ordures, a-t-il précisé.

Le responsable a fait part, à cet effet, de près de 620 interventions préventives réalisées, depuis le mois d’août écoulé à ce jour, ayant permis, selon lui, le nettoyage de 1.420 collecteurs, 720 avaloirs, et un réseau de 21 km de canalisations d’assainissement, avec pour résultat, plus de 135 M3 de déchet enlevés.

M. Mohamed Louani a lancé, à l’occasion, un appel aux citoyens et commerçants en vue d’éviter le rejet anarchique des déchets, à "l’origine de l’obstruction des regards", a-t-il déploré, signalant l’organisation de nombreuses campagnes de sensibilisation dans ce sens, car le "citoyen demeure un acteur et un partenaire essentiel dans cette opération", a-t-il assuré.

A noter que l’unité ONA de Chlef gère les réseaux d’assainissement de 29 communes de la wilaya, dans l’attente d’un accord pour la prise en charge "prochaine" des réseaux de cinq autres communes, a fait savoir la même source. La wilaya compte une station principale d’épuration des eaux usées à la cité Bensouna, en plus de neuf stations de relevage.