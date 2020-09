L'exploitation de la station de traitement des eaux du barrage Koudiat Lamdaouar (dans la commune de Timgad) et l'alimentation en eau potable ont été interrompues en raison de la turbidité constatée dans cet ouvrage hydraulique après les récentes intempéries dans la wilaya de Batna, a-t-on indiqué mardi à l'unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

Le chargé de communication de l’ADE-Batna, Abdelkrim Zaim, a précisé à l’APS que l’arrêt technique de la station de traitement est dû à l’important taux de turbidité des eaux du barrage provoqué par les fortes pluies orageuses qui se sont abattues sur la wilaya dans la nuit de lundi à mardi. "Il est attendu que cette turbidité baisse pour atteindre le niveau admissible permettant de reprendre le traitement des eaux et l’approvisionnement des citoyens en eau potable dans les meilleurs délais", a expliqué la même source, ajoutant que les citoyens ont été informés de cette panne via la page officielle de l'unité ADE-Batna. L'arrêt de la station de traitement des eaux du barrage de Koudiat Lamdaouar depuis mardi matin à six heures a provoqué une perturbation dans l’alimentation en eau potable des populations à travers les villes desservies depuis cet ouvrage hydrique, Batna, Tazoult, Ichemoul, Arris, Ain Touta, Barika, Chemora et Ain Yagout. Il est à signaler que la quantité d'eau produite quotidiennement au niveau du barrage Koudiat Lamdaouar est estimée à 70000 m3, selon l’unité l’Algérienne des eaux de Batna.